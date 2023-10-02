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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье опрокинулся школьный автобус с 30 детьми

Школьный автобус опрокинулся в кювет на трассе в Подмосковье, сообщает МВД. В салоне находилось 30 детей и семеро взрослых. Один из сопровождающих получил ссадины и царапины. СКР проводит доследственную проверку.

Авария произошла в Щелковском городском округе на 17-м километре Фряновского шоссе. По предварительным данным, из детей никто не пострадал, их с места ДТП забирают родители, передают «Известия». Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Лаура Кеффер

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