В Подмосковье опрокинулся школьный автобус с 30 детьми

Школьный автобус опрокинулся в кювет на трассе в Подмосковье, сообщает МВД. В салоне находилось 30 детей и семеро взрослых. Один из сопровождающих получил ссадины и царапины. СКР проводит доследственную проверку.

Авария произошла в Щелковском городском округе на 17-м километре Фряновского шоссе. По предварительным данным, из детей никто не пострадал, их с места ДТП забирают родители, передают «Известия». Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Лаура Кеффер