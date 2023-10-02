В Рыбинском районе в аварии погиб пешеход

В Рыбинском районе ночью 1 октября 23-летний водитель сбил пешехода. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

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Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Здание УМВД по Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

ДТП произошло 1 октября в 00:30 на дороге Рыбинск-Глебово. 23-летний водитель Volkswagen Polo сбил 35-летнего мужчину-пешехода. Он скончался на месте от полученных травм.

«На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в пресс-службе полиции.

Алла Чижова