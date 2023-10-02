В Рыбинском районе в аварии погиб пешеход
В Рыбинском районе ночью 1 октября 23-летний водитель сбил пешехода. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Здание УМВД по Ярославской области
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
ДТП произошло 1 октября в 00:30 на дороге Рыбинск-Глебово. 23-летний водитель Volkswagen Polo сбил 35-летнего мужчину-пешехода. Он скончался на месте от полученных травм.
«На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в пресс-службе полиции.