Сотрудник магазина пойдет под суд за закрытого в холодильнике ребенка

В Новосибирске по делу сотрудника магазина, который закрыл 9-летнего мальчика в холодильнике, утверждено обвинительное заключение, сообщает прокуратура региона.

В августе прошлого года 49-летний работник после просьбы несовершеннолетнего убрать с полки пророченный товар намерено закрыл ребенка в холодильной камере.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание по этой статье лишение свободы до 5 лет.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев