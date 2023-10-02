В Татарстане свыше 27% семей могут позволить купить себе квартиру в ипотеку

По итогам августа этого года 27,3% могут позволить приобрести себе двухкомнатную квартиру в ипотеку, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди регионов РФ по доступности ипотеки Татарстан оказался на 42-й позиции. Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Там ипотеку могут взять 65% семей.

В РФ же количество семей, которые могут взять в ипотеку квартиру, составила 27,8%. Это на 2,6% больше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"