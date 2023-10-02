163 соцучреждения в Ижевске подключили к отоплению

В столице Удмуртии к системе отопления подключили 107 детских садов, 15 образовательных организаций и 41 медучреждение, сообщает пресс-служба администрации города. Образовательным учреждениям дали установку активнее подключаться к теплоносителю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отмечается, что с момента запуска отопления, стартовавшего 15 сентября, подключили 17 многоквартирных домов. В настоящее время процесс ведется по заявкам жителей. Тепло появится у всех, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней продержится ниже 8°C.