Челябинский цинковый завод проинспектирует глава Росприроднадзора

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова во вторник, 3 октября, вместе с губернатором Алексеем Текслером посетит Челябинский цинковый завод, а также ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Ранее Светлана Радионова посещала Челябинск в январе 2021 года вместе с вице-премьером Викторией Абрамченко. Они посетили закрытую городскую свалку, предприятия группы «Мечел» и Челябинский трубопрокатный завод.