Территорию гаража обанкроченного Миасского машзавода продают за 72,2 млн рублей

Объявлены торги по продаже имущества предприятия-банкрота АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Начальная цена лота, в который входит территория гаража, составляет 72,2 млн руб. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

Выставленная на продажу территория гаража включает два земельных участка площадью 26,4 тыс. и 19,5 тыс. кв. м, 32 объекта недвижимости, среди которых гаражи, автомойка, автозаправочный пункт, склады, столярный и сварочный участки, кузница и другие. Кроме того, единый лот включает 29 единиц движимого имущества и пять единиц коммуникаций – доли в праве собственности на водопроводы, теплотрассу, ливневую и хозяйственную канализации

Заявки на участие в торгах, которые пройдут в открытой форме подачи предложений о цене, принимаются с 2 октября по 3 ноября. Аукцион запланирован на 8 ноября. Шаг составит 5%. Участники должны будут заплатить задаток в размере 10% от начальной цены.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», АО «Миасский машиностроительный завод» был признан банкротом в июле 2022 года. Заявление о несостоятельности направил сам ММЗ из-за долга в размере 2,38 млрд руб. В реестр должника включены требования на сумму более 2 млрд руб. Крупнейшими кредиторами являются Россельхозбанк (1,3 млрд руб.) и «НОВАТЭК-Челябинск» (540 млн руб.). В августе конкурсный управляющий ММЗ Анатолий Селищев попросил суд привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия госкорпорацию «Роскосмос» и АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (Миасс, ГРЦ Макеева), которому принадлежит 100% уставного капитала машзавода.

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