В Словакии на парламентских выборах победило объединение «Курс — социальная демократия». Это партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо. Его называют откровенно пророссийским политиком. Он неоднократно высказывался против поддержки Украины и ее членства в НАТО. Тем не менее, чтобы возглавить правительство, Фицо требуется создать коалицию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет серьезных перемен в западном мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Роберт Фицо — это как бы второй Виктор Орбан — он отказывается помогать Украине, выступает против вступления страны в НАТО, рассуждает о фашистах и нацистах, что засели в Киеве. Фицо намерен эффективно бороться с нелегальной миграцией — куда же без этого.

Роберт Фицо уже дважды был премьером и три раза встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Естественно, вернувшись на высший государственный пост, он сможет рассчитывать на некие выгодные контракты в Российской Федерации, по крайней мере, дешевый газ, скорее всего, простым избирателям точно обеспечен.

Словакия — маленькая страна. Однако решения в Евросоюзе, как известно, принимаются исключительно единогласно, поэтому при прохождении очередных, скажем, санкционных пакетов могут возникнуть трудности.

Нужно напомнить, что Венгрия, несмотря ни на что, всегда исправно поддерживает санкции. Хотя, конечно, выбивает из Брюсселя разные для себя послабления и особые условия. То же самое, скорее всего, будет и в случае со Словакией, если господин Фицо возглавит правительство.

Но при этом нужно понимать, что оно будет коалиционным, то есть с учетом мнений других партий. Это значит, что придется в чем-то корректировать позицию, а откровенно пророссийской Словакия вряд ли станет. Но нервы партнерам потрепать сможет.

У ЕС имеется много способов воздействия на строптивых участников, так что в итоге с приходом нового старого лидера в стране может стать еще хуже, чем сейчас. Тогда состоятся новые выборы, и придется уходить. Вот, собственно, и весь сказ.

Если говорить в целом, да, люди устают, они хотят жить хорошо. На одном энтузиазме долго не продержишься, но, опять же, партия Фицо набрала лишь 24% голосов избирателей — это явно не 100%.

Теперь главное: можно ли надеяться на то, что либеральные идеи на Западе в какой-то момент окончательно рухнут, а европейской общество одумается и поймет всю ущербность своей политики, и будем мы опять вместе строить наш общий Большой Север? Всегда плохо на кого-то рассчитывать и от кого-то зависеть — это во-первых. Во-вторых, не все на Западе рады перспективе того, что их в какой-то момент освободят. Тем более в Восточной Европе, которая жила почти 50 лет при социализме-коммунизме.

И что-то незаметно, чтобы им все это было по душе. Иначе зачем тогда строить Берлинскую стену? Так и норовили освобожденные граждане вернуться обратно в капиталистическое прошлое. И что Москва может предложить такого интересного, кроме дешевого газа? Также хороший вопрос. Голосуют словаки не за Россию, а за лучшую жизнь. Так что с высокой долей вероятности устоит западный мир с приходом Роберта Фицо на премьерский пост в Словакии. Более того, кажется, что даже и не качнется.

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