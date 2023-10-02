При пожаре в доме в селе Зилаир погибли мать с годовалой дочкой

В Башкирии в селе Зилаир при пожаре в частном деревянном доме на Столичной улице погибла 37-летняя женщина и ее годовалая дочь, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Возгорание началось ранним утром. На момент прибытия пожарных дом площадью 96 кв. м горел открытым пламенем. В течение получаса пожар был локализован. В ходе тушения были обнаружены тела погибших. Бабушка ребенка, которая также находилась в доме, успела эвакуироваться.

«Причины пожара устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперт пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России»,— сообщает МЧС.

Влада Шипилова

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