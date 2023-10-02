В Камской долине возле будущего ЖК снесут автомойку

В Перми в Ленинском районе снесут незаконно установленную автомойку. Соответствующее распоряжение главы районной администрации Александра Русанова опубликовано на сайте мэрии.

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«Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение незаконно размещенного движимого объекта (павильон) по адресу: г. Пермь, ул. Спешилова, 108б»,— говорится в документе. Дата начала демонтажа объекта — 29 сентября 2023 года. Согласно данным сервиса 2GIS, по указанному адресу расположена автомойка.

Районные власти этим летом активно занимаются расчисткой торговых объектов в Камской долине, в частности в районе авторынка Камская долина — здесь вскоре должно начаться строительство жилого комплекса, которое будет осуществлять ООО «Горизонт» пермского рекламщика Демида Кузьмичева. Указанная автомойка как раз находится на границу участка будущего ЖК.