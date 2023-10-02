Свердловский суд отказался взыскивать долги по алиментам 42-летней давности

Житель Екатеринбурга пытался через суд взыскать долги по алиментам матери 42-летней давности. При этом деньги он намеревался получить от собственного сына, которому бабушка оставила наследство. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Изначально Игорь К. обратился с иском в Ленинский районный суд города. Мужчина пояснил, что его родители расстались еще в 1978 году, после чего он стал жить с отцом. При этом его мать, несмотря на решение суда, не выплачивала алименты, о чем он узнал лишь спустя 60 лет.

Екатеринбуржец посчитал, что за период с 1978 по 1980 годы, с учетом денежных реформ, его мать задолжала ему более 400 тыс. руб. Однако женщина скончалась в 2020 года, а свое наследство она оставила внуку — сыну Игоря, с которого мужчина и попытался взыскать долг.

Суд отказал заявителю, так как документального подтверждения долговых обязательств на тот момент представлено не было. Мужчина смог восстановить судебное решение 1978 года, однако и тогда суд отказался удовлетворять иск. Тогда мужчина обратился в Свердловский облсуд, который оставил решение без изменений.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте