На установку урн в Уфе из мраморной крошки выделят до 10 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы ищет подрядчика для поставки 1 тыс. урн, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 10 млн руб. Итоги аукциона подведут 16 октября. Работы профинансирует городской бюджет. Первые 500 урн нужно поставить до 10 декабря, а оставшиеся — с 15 января по 30 апреля следующего года.

Согласно аукционной документации, урны выполнят из архитектурного бетона с мраморной и гранитной крошкой. Высота урн составит не менее 50 см, а ширина и длина – не менее 35 см.

Венера Хисамова

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