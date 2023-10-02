Усадьбу Кузякиных в Уфе включили в госреестр памятников культуры

Башкультнаследие включило памятник архитектуры «Усадьба Кузякиных: Дом Кузякина С. Т.» (улица Цюрупы, 50) в государственный реестр объектов культурного наследия. Приказ об этом подписал руководитель Управления по госохране объектов культурного наследия республики Салават Кулбахтин, документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

Приказом утверждены границы охраны территории объекта культурного наследия, предмет его охраны и режим использования. В предмет охраны включены кирпичная отделка фасадов и декоративных элементов здания, композиционное решение и декоративное убранство интерьеров первого и второго этажа (карнизы, молдинги, потолочная розетка, колонны).

В границах территории объекта запрещается капитальное строительство, земляные, строительные, мелиоративные и иные работы, которые могут повредить здание, а также размещение мусора и отходов.

«Дом Кузякина» построен в середине XIX века. Представляет собой двухэтажный кирпичный особняк.

Наталья Балыкова

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