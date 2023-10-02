Собственники помещения в центре Перми, не сумевшие продать его властям, нашли арендатора

Не сумев продать недвижимость властям или бизнесу, владельцы помещения в самом центре Перми нашли для него арендатора. Как пишет ИА «Текст», на первом этаже жилого дома на Комсомольском проспекте, 7, откроется бургерная сети «Краснодарский парень». Ранее в сети сообщали, что нашли франчайзи в Перми и обучили его. Для пермского заведения был разработан отдельный дизайн-проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее на первом этаже здания на Комсомольском проспекте, 7, работал ресторан «Халва» сети RestUnion. Затем помещения по этому адресу планировала выкупить администрация Перми для расширения улично-дорожной сети. В декабре 2021 года одно из них (545 кв. м) в рамках долевой собственности числилось за совладельцем ООО «Пермтурист» (управляет отелем «Урал») Виктором Селивановым (1/2) и уроженкой Перми Людмилой Шапошниковой (1/2). Помещение сдавалось в аренду ООО «Птица», Инне Колотилиной, Александру Гладких. В конце 2021 года мэрия решила отказаться от выкупа этой недвижимости из-за слишком высокой выкупной цены. Летом 2022 года 375 кв. м площадей по этому адресу продавали на «Авито» за 32,4 млн руб.

По сведениям Forbes, сеть бургерных «Краснодарский парень» основана в Краснодаре в 2016 году Евгением Четверговым и Юрием Роем. Как указано на сайте компании, бургерные «Краснодарский парень» работают в 23 городах. Всего у компании 28 точек в России и в Казахстане, 11 заведений находятся на стадии подготовки к открытию.