«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Новосибирска в Дубай

«Аэрофлот» планирует запустить регулярный рейсы из Новосибирска в Дубай (Аль-Мактум). Полеты будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам на Boeing 737, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Ожидается, что авиаперевозчик запустит рейсы с 23 декабря. Кроме «Аэрофлота» рейсы по этому направлению выполняют S7 Airlines и Flydubai.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Авиакомпания S7 Airlines с 17 марта запустила прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Дубай. Полеты были запланированы на самолетах Boeing 737-800. Время в пути составит около шести часов.

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Александр Киселев