«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Новосибирска в Дубай
«Аэрофлот» планирует запустить регулярный рейсы из Новосибирска в Дубай (Аль-Мактум). Полеты будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам на Boeing 737, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
Ожидается, что авиаперевозчик запустит рейсы с 23 декабря. Кроме «Аэрофлота» рейсы по этому направлению выполняют S7 Airlines и Flydubai.
Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Авиакомпания S7 Airlines с 17 марта запустила прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Дубай. Полеты были запланированы на самолетах Boeing 737-800. Время в пути составит около шести часов.