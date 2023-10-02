Аграрии Краснодарского края начали сев озимых зерновых культур

Сельхозпредприятия Краснодарского края планируют посеять пшеницу, ячмень, тритикале и рапс на площади 1,7 млн га, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, аграрии полностью обеспечены семенами отечественной селекции — заготовлено 419 тыс. т. Завершить сев планируется до конца октября.

«На поддержку и развитие растениеводства в этом году направили более 5 млрд руб. в виде субсидий и грантов. Эти деньги в том числе на обновление сельхозтехники и модернизацию производства»,— также отметил в сообщении Вениамин Кондратьев.

Анастасия Назарова