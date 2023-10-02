В Японии автомобиль врезался в группу детей, трое пострадали

Автомобиль врезался в группу детей на нерегулируемом пешеходном переходе в японском городе Киото. В результате трое школьников были госпитализированы с легкими травмами, сообщает японский телеканал NHK.

Авария случилась около 8 утра по местному времени (2:00 мск) в городском районе Сакё. Дети шли на учебу в младшую школу. В числе пострадавших — две девочки шестого класса и мальчик из первого класса. По предварительным данным, угрозы их жизни нет. Полиция задержала 59-летнего водителя автомобиля. Что послужило причиной ДТП, неизвестно.

Лаура Кеффер