День памяти погибших от ковида медработников учрежден в Иркутской области

День памяти медицинских работников, погибших при борьбе с коронавирусной инфекцией, учрежден в Иркутской области. Он назначен на 4 сентября, говорится в указе, подписанном губернатором Игорем Кобзевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам руководителя региона, которые привел официальный портал области, за время пандемии погибли 46 сотрудников системы здравоохранения. Скончались трое главврачей, 19 врачей, 18 человек среднего медицинского персонала, трое водителей скорой медицинской помощи и трое работников немедицинских специальностей. В числе погибших руководители Иркутской государственной областной детской клинической больницы Геннадий Гвак, Областного кожно-венерологического диспансера Нина Долженицина и Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра Игорь Ушаков.

4 сентября 2023 года в Иркутске открыли памятник героям-медикам, погибшим в пандемию в 2020-2021 годах. Он представляет собой бетонную арку с надписями на русском языке и латыни: «Служа другим, сгораю сам».

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Валерий Лавский