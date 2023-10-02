РБК: «Ростех» расторгнет соглашение с властями по квантовым сенсорам

Правительство обсуждает расторжение соглашения с госкорпорацией «Ростех» о разработке «дорожной карты» «Квантовые сенсоры». Инициатором расторжения стала сама компания: необходимость в соглашении формально отпала, поскольку мероприятия «дорожной карты» реализуются в рамках госпрограммы, в том числе самим «Ростехом». Об этом сообщили три источника РБК, знакомые с обсуждением.

«Ростех» разработала «дорожную карту» по квантовым сенсорам несколько лет назад. Однако в итоге эту программу так и не утвердили — правительство отправляло документ на доработку.

«Дорожная карта» по квантовым сенсорам была подписана еще в 2019 году, когда правительство поручило развитие высоких технологий нескольким госкомпаниям и подписало с ними соответствующие соглашения. Развитие искусственного интеллекта поручили Сбербанку, квантовые вычисления и технологии создания новых материалов и веществ — «Росатому».

Как писал в 2019 году «Ъ», на создание и развитие рынка квантовых сенсоров «Ростех» предлагал потратить 41 млрд руб.: из них 27 млрд руб. бюджетных средств, 14 млрд руб. собственных средств и других инвестиций. В «дорожной карте» описывали 19 видов сенсоров, десять из них должны были подготовить к промышленному производству к концу 2024 года.

При этом источник РБК указал, что подписанное в 2019 году соглашение не было подкреплено реальным бюджетным финансированием, и средства на его реализацию не выделялись. «Еще осенью прошлого года правительство пришло к мнению, что для развития сенсорики не требуются отдельное соглашение, собственная «дорожная карта» и бюджет, и это направление можно легко сократить»,— рассказал источник.

По словам источника издания на IT-рынке, квантовые сенсоры могут войти документы по развитию направлений квантовых вычислений и квантовых коммуникаций, которые будут создаваться в рамках проекта «Экономика данных» до 2030 года. Его развитием будут заниматься «Росатом» и РЖД — каждый в своей части. Утвердить национальный проект «Экономика данных», правительство должно до июня 2024 года.

По оценке авторов «дорожной карты, объем рынка квантовых сенсоров в России должен был составить до 31 млрд руб. к 2024 году и 50 млрд руб. к 2030 году. По оценке компании Mordor Intellegence, объем рынка квантовых сенсоров в мире в 2023 году составит $610 млн, а к 2028 году вырастет до $1,12 млрд.

Квантовые сенсоры с более высокой точностью (до 1000 раз точнее, чем современные датчики) могут измерять различные величины: расстояние, скорость, время, температуру, показатели электрического и магнитного полей. Их можно будет использовать в системах сотовой и спутниковой связи, беспилотном транспорте, медицине.

В квантовые сенсоры активно вкладываются военные и оборонные ведомства различных стран, ведь сенсоры могут помочь в обнаружении подводных лодок, подземных сооружений или ядерных материалов. Среди коммерческих игроков квантовыми сенсорами занимается компания Bosch. В начала 2022 года компания объявила о создании отдельного бизнес-подразделения по коммерциализации квантовых сенсоров.

Анастасия Ларина