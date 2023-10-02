Сальдированный финансовый результат организаций Удмуртии сократился на 15,6%

В Удмуртии по итогу января-июля 2023 года сальдированный финансовый результат организаций достиг 40,3 млрд руб. (из объема прибыли всех компаний, сработавших в плюс, вычитают объем убытков компаний, ушедших в минус). Это на 15,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. По данным Удмуртстата, в общем количестве 75,3% организаций получили прибыль, 24,7% — убыток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредитная задолженность составила 468,2 млрд руб., в том числе просроченная — 2,6%, дебиторская задолженность — 538 млрд руб. (просроченная — 2,3%), задолженность по полученным кредитам банков и займам — 555,3 млрд руб. (0,8%).