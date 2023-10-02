В Челябинской области 35,5% семей могут купить жилье в ипотеку

Челябинская область заняла 15 место в рейтинге регионов по доступности покупки жилья в ипотеку. Доля семей, способных взять и расплатиться с кредитом, составляет 35,5% на август 2023 года. Такие данные представлены в исследовании «РИА Новости».

По сравнению с августом прошлого года для южноуральских семей, которым доступна ипотека увеличилась на 2,2 процентных пункт. В основе рейтинга лежат данные Центробанка, Росстата и сервиса Сбербанка «Домклик». Размер кредита был рассчитан для двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м при первоначальном взносе в 30%. Доходы семьи учитывали выплату НДФЛ. Предполагалось, что 70% семейного бюджета, оставшихся после вычета прожиточных минимумов на каждого члена семьи, идет на выплату ипотеки, 30% — на прочие необязательные расходы. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи, где хотя бы один человек имеет работу.

В целом по стране доля семьей, которым доступна покупка жилья в ипотеку составляет 27,8%. За год показатель увеличился на 2,6 п.п. Лидерами рейтинга регионов стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где с ипотечным кредитом могут справиться 65% семей, и Магаданская область – 63%. Далее идут Чукотка (58%), Ханты-Мансийский (55,3%) и Ненецкий АО (54,1%). В топ-10 вошли Мурманская область (48,5%), Якутия (46,3), Сахалинская область (45,8%) и Республика Коми (44,1%)л

Аутсайдерами рейтинга стали Дагестан (8,6%), Карачаево-Черкессия (8,7%), Севастополь (9,3%) и Кабардино-Балкария (10%). В восьми регионах ипотека доступна не более 15% семей.

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