Ремонт перекрестка улиц Магистральная и Маяковского начался в Ижевске

В столице Удмуртии начался ремонт перекрестка улиц Магистральная и Маяковского, сообщает пресс-служба администрации города. Утром 2 октября работы не проводятся из-за плотного движения транспорта, однако проезд все же может быть затруднен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На данном участке расширят проезжую часть, а также заменят асфальтовое покрытие и установят светофоры. Для безопасности пешеходов здесь появятся ограждения, а также комфортные подходы к перекрестку и газон. Все работы планируют завершить до конца строительного сезона.