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обновлено 08:53

Ремонт перекрестка улиц Магистральная и Маяковского начался в Ижевске

В столице Удмуртии начался ремонт перекрестка улиц Магистральная и Маяковского, сообщает пресс-служба администрации города. Утром 2 октября работы не проводятся из-за плотного движения транспорта, однако проезд все же может быть затруднен.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На данном участке расширят проезжую часть, а также заменят асфальтовое покрытие и установят светофоры. Для безопасности пешеходов здесь появятся ограждения, а также комфортные подходы к перекрестку и газон. Все работы планируют завершить до конца строительного сезона.

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