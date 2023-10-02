В Екатеринбурге травмпункты сократили работу из-за дефицита врачей

В Екатеринбурге несколько травмпунктов сократили время работы. Портал Е1.ru сообщает, что это произошло из-за нехватки врачей. Так объяснили усеченный режим работы в травмпункте ЦГБ №2 на ул. Челюскинцев. В больнице пояснили, что сейчас один врач в отпуске, а второй на длительном больничном.

В травмпункте больницы №24, по словам читателей издания, где при заявленной круглосуточной работе принимают только по будням с 08:00 до 20:00. Впрочем, в самой больнице заявляют, что травмпункт работает строго по указанному расписанию.

Главный внештатный травматолог Министерства здравоохранения Свердловской области Игорь Шлыков заявил, что серьезный кадровый дефицит наблюдается в травмпунктах больниц №2 и №36, где остались работать два и три травматолога соответственно. Он отметил, что многие травматологи перешли на работу в платные клиники. При этом, по словам господина Шлыкова, государственные травмпункты продолжают работать.

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