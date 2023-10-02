Виновник ДТП возместит около 700 тыс рублей на перелет санавиации
Муромцевский райсуд Омской области обязал 33-летнего местного жителя возместить расходы за привлечение санитарной авиации для транспортировки его супруги, сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Управляя автомобилем в селе Привал, мужчина в нарушении ПДД выехал на встречную полосу, где сбил скутер, водителем которого была супруга виновника аварии. После ДТП пострадавшую доставили в областную больницу с помощью средств санитарной авиации. Стоимость полета по маршруту Омск-Муромцево-Омск составила 672 тыс. руб., расходы понесла Омская область. Женщина в больнице скончалась.
Прокурор Муромцевского района потребовал взыскать с виновника аварии деньги, потраченные на полет. Суд удовлетворил иск прокурора.
Ранее, в июле 2023 года, Муромцевский райсуд вынес приговор супругу погибшей, ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.