Мэрия выставит на торги под жилую застройку еще один участок на улице Белозерской

Администрация Перми рассчитывает выставить на торги под жилую застройку земельный участок по ул. Белозерской, 54, в Орджоникидзевском районе. Сейчас площадка в 8,3 тыс. кв. м входит в зону смешанной застройки ИЖС, блокированными домами и многоквартирными домами строительства Ж-3. Мэрия обратилась в комиссию по землепользованию и застройке, предложив установить там зону среднеэтажной жилой застройки Ж-2. По сведениям сервиса 2ГИС, сейчас участок пустует, рядом расположен ЖК «Волна», частный сектор и многоквартирные дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Как стало известно «Ъ-Прикамье» из материалов к заседанию комиссии по землепользованию и застройке, в администрации составили примерный эскиз застройки. Так, на участке по ул. Белозерской может быть возведен жилой комплекс из нескольких двух- и восьмиэтажных домов. Общая площадь квартир может составить около 7,7 тыс. кв. м. Члены комиссии направили проект администрации Перми на публичные слушания.

Ранее администрация Перми уже выставляла на торги под жилую застройку земельные участки на ул. Белозерской, 10а, 26, 30а. Аукционы на право аренды участков по ул. Белозерской, 10а и 26, выиграло АО «ПЗСП». Застройкой территории на ул. Белозерской, 30а, займется АО «Стройуниверсал-Парма».