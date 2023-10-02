Акционер «Гипсополимера» требует от Прикамской гипсовой компании торговый знак

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление акционера ОАО «Гипсополимер» Павла Некрасова о признании недействительной сделкой договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки, применении последствий недействительности сделки. Об этом свидетельствует определение арбитражного суда.

По версии господина Некрасова, ООО «Прикамская гипсовая компания» (ПГК) использовало торговый знак общества незаконно. Предварительное судебное заседание первой инстанции по рассмотрению дела назначено на 25 октября.

О каком именно товарном знаке идет речь, в материалах суда не сообщается. Согласно открытым данным, сейчас за ПГК действуют права на 11 брендов, включая главный — «Гипсополимер». До 2015 года этот знак был оформлен за ОАО, затем его владельцем стало ООО «ПГК». Сейчас торговая марка принадлежит ООО «Браско», также подконтрольному владельцам ПГК.

ОАО «Гипсополимер» и ООО «Прикамская гипсовая компания» ранее контролировались одной группой лиц — семьей ныне покойного бизнесмена Анатолия Братякина.

ОАО «Гипсополимер» выпускало штукатурки, шпатлевки, гипсовые строительные плиты, монтажные составы и прочее. Основное предприятие с 2015 года не ведет финансово-хозяйственную деятельность. Сегодня производство осуществляет ПГК, реализацией товаров занимается ООО «ТД „ПГК“», управляет всей группой ООО «УК „Гипсополимер“».

В 2020 году ООО подало в суд на прекратившую операционную деятельность компанию. В июне 2021 года ОАО «Гипсополимер» было признано несостоятельным. В числе других акционеров ОАО «Гипсополимер» числился немецкий холдинг Knauf.