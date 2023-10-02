В Свердловской области ожидаются заморозки, дожди и сильный ветер

С 2 по 4 октября в Свердловской области ожидаются похолодание до 5 градусов, дожди и сильный ветер. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +13°…+18°. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Во вторник, 3 октября, температура ночью опустится до +5°…+10°, днем потеплеет до +12°…+17°. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В среду, 4 октября, температура воздуха ночью составит +5°…+10°, днем ожидается +11°…+16°. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге днем 2 октября ожидается +15°…+17°. Ночью во вторник прогнозируется +8°…+10°, днем — +15°…+17°. В среду ночью температура составит +8°…+10°, днем +13°…+15°.

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