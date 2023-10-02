Пять рейсов до Омска задержаны из-за погодных условий

Пять рейсов в Омск из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга были задержаны, соответствующая информация размещена на сайте аэропорта Омск Центральный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Причина задержки – погодные условия в Омске», - пояснили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе аэропорта. Согласно данным Обь-иртышского УГМС, в регионе отмечается сильный туман.

Предварительно, рейсы авиакомпании «Аэрофлота» из Москвы прибудут с задержкой в пять и три часа (в 10:10), задержка рейса «Уральских авиалиний» составит более четырех часов (в 09:45). Еще два рейса – перевозчика «Икар» Сочи-Омск прибудет с задержкой почти три часа (10:20), и на пять часов позже ожидается прилет воздушного судна авиакомпании «Россия», рейс Санкт-Петербург-Омск (в 10:25).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что рейс авиакомпании S7 Иркутск-Бангкок, который должен был задержан на сутки. Как пояснил авиаперевозчик, компания ожидала решения властей по воздушному пространству. За последнее время это задержка стал третьей на этом направлении из Иркутска.

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Александр Киселев