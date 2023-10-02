Красноярские футболисты уступили «Динамо» на своем поле

Красноярский «Енисей» потерпел поражение в очередном туре футбольной Первой лиги. На своем стадионе сибиряки проиграли махачкалинскому «Динамо».

Матч 1 октября завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч динамовец Сердер Сердеров провел на 84-й минуте, замкнув головой навес со штрафного с левого фланга атаки. В 2017-2018 годах воспитанник дагестанского футбола выступал за «Енисей».

После матчей 12-го тура красноярцы расположились на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги. У «Енисея» 14 очков.

В тот же вечер с таким же счетом — 1:0 — в дивизионе «Золото» Второй лиги омский «Иртыш» проиграл в Волгограде местному «Ротору».

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Валерий Лавский