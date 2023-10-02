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Коммерсантъ FM
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Гидрометцентр прогнозирует заметное похолодание с пятницы

С пятницы, 6 октября, в Москве будет значительное понижение температуры, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС. Ночью будет от 0°C до +5°C, днем — от +7°C до +10°C. В субботу ожидается аналогичная погода.

Среднесуточная температура будет ниже +8°C. Если такой уровень сохранится в течение пяти дней, то в столице стартует отопительный сезон.

«Пока рано загадывать. Есть вероятность, что в начале следующей недели потеплеет»,— сказал господин Вильфанд. Он отметил, что москвичам «надо с напряжением и предвкушением ждать сообщений о бабьем лете». Оно наступит, но «в октябрьском исполнении».

Сентябрь господин Вильфанд в этом году считает «еще одним месяцем лета». Он был «удивительно теплым». Как сообщалось ранее, сентябрь в 2023 году стал самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений.

Леонид Уварчев

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