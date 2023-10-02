Омский «Авангард» прервал серию поражений в КХЛ

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» прервал серию поражений, составившую четыре матча. В подмосковных Мытищах омичи обыграли китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба команды «Авангард» Фото: Пресс-служба команды «Авангард»

Победа пришла к сибирякам только в овертайме. Основное время завершилось вничью 3:3, у «Авангарда» отличились Валентин Пьянов, Семен Чистяков и Рид Буше. Решающий же бросок в дополнительное время сделал канадец Райан Спунер, установивший окончательный счет, — 4:3. Это первая гостевая победа омской команды в этом сезоне.

«Авангард» в конференции «Восток» КХЛ идет на седьмом месте с 13 очками. Но он провел на два матча меньше лидера — магнитогорского «Металлурга», у которого 19 очков.

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Валерий Лавский