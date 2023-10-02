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Коммерсантъ FM
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Житель Подмосковья арестован по делу о вербовке в «Азов»

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО 47-летнего жителя Подмосковья Михаила Дария. СКР обвиняет его в вербовке в украинский батальон «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Михаил Дарий частично признал вину.

Мера пресечения избрана до 9 ноября, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности с использованием интернета), обвиняемому вменяется два эпизода преступной деятельности.

По данным следствия, Михаил Дарий является участником «Азова» и с мая 2022 года по сентябрь 2023-го довел не менее чем до 12 лиц «информацию с высказываниями, выражающими побуждение к совершению действий, связанных с насилием, причинением вреда и ущерба, а также о необходимости совершения таких действий под его личным инструктажем». Следствие считает, что обвиняемый действовал вместе с соучастниками, личности которых не установлены.

У господина Дария два загранпаспорта, ранее он был судим. Он частично признал вину, но заявил, что не является участником террористических организаций, в том числе «Азова». Защита просила избрать в отношении него запрет определенных действий. Адвокат подал апелляцию на арест.

Леонид Уварчев

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