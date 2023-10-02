Синхронистка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко вошла в Международный зал славы плавания (ISHOF). Церемония включения в зал славы прошла в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США), говорится на сайте организации.

Всего в зал славы вошли 13 спортсменов. Среди них — рекордсмен по числу золотых медалей на Олимпиадах американец Майкл Фелпс, самая титулованная в истории Зимбабве пловчиха Кирсти Ковентри и самая успешная спортсменка в истории Паралимпиад американка Триша Зорн.

Наталье Ищенко 37 лет, она завершила карьеру в 2017 году. Обладательница двух золотых медалей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, двух золотых медалей Олимпиады в Лондоне и золотой медали Олимпиады в Пекине. 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года, первая в истории спортсменка, которая выиграла во всех четырех видах на чемпионатах Европы.

Леонид Уварчев