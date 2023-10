Звук, который видит

В лаборатории акустической микроскопии Института биохимической физики им Н. М. Эмануэля Российской академии наук (ИБХФ РАН) совместно с коллегами из Института синтетических полимерных материалов Российской академии наук (ИСПМ РАН) и Центром робототехники Московского государственного технического университета имени Баумана с применением нового подхода ультразвуковой визуализации высокого разрешения были изучены особенности деградации полимеров PLGA (Poly(D,L-lactide-co-glycolide)) in vivo.

Авторы работы модифицировали высокочастотный акустический микроскоп для неинвазивных прижизненных исследований мелких лабораторных животных (см. рис. 1). Экспериментальная установка включает: нагревательный столик с системой позиционирования мышей, воздушную систему анестезии и миниатюрную кювету с водой для подведения акустической линзы к месту сканирования. Высокочастотные сфокусированные пучки позволяют изучать и визуализировать объемную микроанатомическую структуру имплантируемого полимера и окружающих его тканей с разрешением несколько десятков микрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспериментальная установка. Акустический микроскоп для in vivo исследований

Экспериментальное оборудование было проверено на быстро деградируемых пластинках полимера PLGA. На основе ультразвуковых исследований совместно с данными о молекулярном весе были визуализированы и описаны процессы трансформации внутренней микроструктуры и упругих характеристик полимеров в течение шести недель после имплантации (см. рис. 2). Раз в неделю результаты исследований in vivo анализировали в сравнении с результатами исследований in vitro. В результате исследований обнаружена асинхронность изменения объемной микроструктуры и упругих свойств полимера при деградации in vitro и in vivo. Процесс деградации имплантированных пластинок PLGA шел с запаздыванием на две недели по сравнению с in vitro данными. Скорость гидролиза напрямую связана с количеством жидкости, адсорбированной полимером. В модельной среде образцы находились в прямом контакте с водой, а имплантированные полимеры имели ограниченный доступ к жидкости. Ввиду формирования фиброзной капсулы двухнедельный временной сдвиг деградации объемной микроструктуры и упругих свойств полимера PLGA сохранялся до конца эксперимента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ультразвуковые изображения образца PLGA на различных стадиях деградации in vivo. XZ-сканы отображают структуру в вертикальном поперечном сечении: дерма, имплантированная полимерная пластинка, окруженная фиброзной капсулой, поры и полости, образованные в полимере, и кровеносные сосуды

«Изучение кинетики процессов деградации полимеров в условиях in vivo является одной из основных задач науки о полимерах. Разработанный нами новый подход ультразвуковой визуализации высокого разрешения позволяет исследовать деградацию имплантированных полимеров в динамике. Высокочастотный акустический микроскоп был модифицирован для неинвазивного прижизненного сканирования мелких лабораторных животных. Воздушная анестезия, нагревательный столик и механическая система позиционирования мышей под сфокусированным ультразвуковым пучком позволяют визуализировать объемную микроанатомическую структуру имплантируемого полимера и окружающих тканей с разрешением в десятки микрометров и с тем же пространственным разрешением оценивать изменения локальных упругих свойств полимеров. Первые экспериментальные результаты, полученные для быстро деградируемых полимеров PLGA, показали высокую эффективность разработанного подхода. Мы не останавливаемся и продолжаем свои эксперименты, но уже на полимерах с длинным циклом разложения»,— рассказал к.ф.-м.н., с.н.с. ИБХФ РАН Егор Мороков.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема №122041400112-8).

Синтез и характеристика PLGA выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (госзадание 2022-0003).

Мороков Егор, с.н.с., к.ф.-м.н. лаборатории акустической микроскопии Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской академии наук, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Чем новый метод отличается от других методик неинвазивного исследования имплантатов?

— В основе описанного метода лежит сфокусированный ультразвуковой пучок высокой частоты, что позволяет добиваться высокого разрешения при визуализации имплантатов. Кроме того, метод позволяет одновременно с визуализацией объекта и окружающих его тканей проводить анализ изменений упругих свойств имплантированного материала.

— Какая будущая область применения у устройства, например, планируется ли с помощью него исследовать приживаемость имплантатов у человека, или он будет использоваться только в лабораторных исследованиях?

— Методы, в основе которых стоит использование элементов точной механики и узких зондирующих пучков, таких как ультразвук или высококоллимированные рентгеновские пучки, в большинстве случаев применяются при фундаментальных лабораторных исследованиях. Кроме того, требуются квалифицированные специалисты для сканирования и расшифровки получаемых данных. Наш метод не исключение, и использование его в рутинной медицинской диагностике несколько затруднительно. Акустическая микроскопия предназначена в большей степени для получения фундаментальных знаний о процессах перестройки имплантированных материалов и их приживляемости в живом организме.

— Можно ли будет с помощью него проверять разные виды имплантатов, не только полимерные, планируется ли дальнейшая модернизация устройства?

— Метод акустической микроскопии может применяться для любых типов вживляемых материалов, при этом не требуется вводить дополнительные контрастные агенты и вещества, которые могут повлиять на течение каких-либо биологических процессов в живом организме. Полимерные биорезорбируемые (разлагаемые в живом организме на воду и углекислый газ) материалы выглядят наиболее перспективными для использования в качестве искусственных каркасов в тканевой инженерии и регенеративной медицине, и их изучение с научной точки зрения видится на данном этапе наиболее перспективным.

Акустическая микроскопия как экспериментальный метод получения данных о материалах постоянно модернизируется и совершенствуется. Развитие приборной базы происходит в момент появления новых задач и вызовов, возникающих в разных отраслях современной медицины и промышленности. В частности, модификация микроскопа, описанная в работе, возникала в результате необходимости дополнительного описания процессов трансформации в динамике микроструктуры и свойств полимерных материалов, имплантированных в живом организме.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки.

Подробно c работой, опубликованной в журнале European Polymer Journal (IF = 6), можно ознакомиться по ссылке.