Мурат Гассиев срезался на шведе

Не так давно считавшийся одним из самых ярких отечественных боксеров Мурат Гассиев упустил шанс занять очень высокое место в рейтинге лучших супертяжеловесов. Гассиев, который был чемпионом мира в первом тяжелом весе до 90,7 кг, а потом перешел в следующую категорию, одержав в ней несколько побед над рядовыми противниками, не справился в Турции с известным шведским боксером Отто Валлином.

Бой, в котором на кону стояла вторая позиция в классификации Международной боксерской федерации, получился равным. По итогам 12 раундов двое судей отдали победу Валлину с минимальным перевесом — 115:113, а третий посчитал, что убедительно, 117:111, выиграл Гассиев.

Арнольд Кабанов