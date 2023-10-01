В Крыму задержан подозреваемый в убийстве супругов из Украины

В городе Судак в Крыму задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары, которое произошло в гостевом доме в Ялте, сообщилапресс-служба регионального ГСУ СКР. Возбуждено уголовное дело по статье о двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По информации ряда СМИ, в том числе МК, погибшие были гражданами Украины.

Как сообщает региональное ГСУ СКР, тела 65-летнего мужчины и 58-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили вчера, 30 сентября, в подвале гостевого дома в Ялте, которым владели погибшие. В ведомстве заявили, что орудие убийства обнаружили на месте преступления.

По информации ведомства, задержанный — разнорабочий, который присматривал за гостевым домом. По версии следствия, он нанес удары битой по голове мужчине и женщине, после чего переместил их тела в подвал. В ГСУ СКР заявили, что подозреваемый дает признательные показания.

Как утверждает МК, задержанный — 50-летний гражданин Украины, который приехал в Крым в 2018 году. Он был судим за мошенничество в 2020 году, сообщает газета. Telegram-канал Baza утверждает, что задержанному 60 лет, его зовут Шавкат, а погибшая пара приехала из Днепропетровской области. По информации Baza, Шавкат решил убить супругов, потому что они утверждали, что Крым является частью Украины, и плохо отзывались о руководстве России.

Эрдни Кагалтынов