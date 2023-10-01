При пожаре в ночном клубе в Испании погибли 13 человек

В городе Мурсия на юго-востоке Испании произошел пожар в здании ночного клуба. Как сообщила газета El Mundo со ссылкой на данные полиции, в результате погибли 13 человек, еще 4 госпитализированы из-за отравления дымом. 14 человек пока считаются пропавшими без вести.

Пожар начался около 6:00 по местному времени в клубе Fonda Milagros, а затем распространился на два соседних клуба. В здании Fonda Milagros обрушилась крыша, что затрудняет тушение и поисково-спасательные работы, уточнили в экстренных службах. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим.

По данным газеты La Opinion de murcia, предварительная версия причины пожара — короткое замыкание в одной из ламп в ночном клубе. В полиции полагают, что ликвидация последствий займет около недели, расследование инцидента — несколько месяцев.

Лусине Баласян