«Яндекс Погода»: 2 октября в Черноземье снизится температура сразу до +16°

В понедельник погода на территории Черноземья в зависимости от региона будет облачной с прояснениями, малооблачной и дождливой. Среднесуточная температура будет варьироваться от +16° до +19°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, где ожидается облачная погода и температура воздуха +19°. Малооблачная погода ждет жителей Курска, где отметка термометра достигнет +18°. Осадки пройдут в Липецке и Тамбове, а воздух здесь прогреется до +18° и +16° соответственно. В остальных регионах Черноземья 2 октября будет облачно с прояснениями: в Орловской области температура достигнет +16°, а в Воронежской после ночного дождя поднимется лишь до +18°.

Владимир Зоркий