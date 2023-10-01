В микрорайоне «Вишневая горка» построили школу

В пригороде Челябинска, микрорайоне «Вишневая горка» (Сосновский район) завершилось строительство школы на 1100 мест. Завтра там начнется учебный процесс для всех классов. Об этом сообщил по итогам объезда социальных объектов поселка Западный в своем telegram-канале губернатор Алексей Текслер.

Школа в «Вишневой горке» строилась с 2021 года. Изначально ее планировалось открыть к 1 сентября, однако компания-подрядчик не успела завершить в здании внутренние работы и покраску. До момента сдачи объекта в микрорайоне первоклассники учились в школе поселка Кременкуль, остальные классы — в дистанционном режиме.

«Проконтролировал и стройку нового детского сада в ЖК "Конфетти". В целом, работы идут по плану. Ставлю задачу, чтобы в начале нового года родители смогли отвести туда детей. Поэтому строителям надо поторапливаться и увеличить количество рабочих на объекте»,— дополнил Алексей Текслер.

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