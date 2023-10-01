«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче РПЛ

В воскресенье, 1 октября, в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» на своем поле сыграли с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дважды отличился Юрий Горшков, еще по одному мяч забили Бенхамин Гарре и Владислав Шитов. На матче присутствовали 23 225 зрителей.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на четвертой позиции с 16 баллами.

Андрей Сазонов