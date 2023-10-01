Следком проверит информацию о сталкинге жительницы Тюмени на Кубани

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о сталкинге жительницы Тюмени, переехавшей на Кубань из-за преследований бывшего мужа. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, женщина неоднократно подвергалась избиениям со стороны бывшего супруга. Мужчина также угрожал ей физической расправой. После того, как пострадавшая выгнала мужа из дома, тот стал преследовать ее, отключать электричество в квартире, заливать замочную скважину входной клеем, угрожать убийством по телефону.

«В связи с этим женщина с детьми переехала в Краснодарский край, но мужчина поехал за ними и в течение недели преследовал там женщину, продолжая угрожать ей. Обращения пострадавшей в органы внутренних дел результатов не принесли»,— говорится в сообщении.

В СУ СКР по Краснодарскому краю рассматривают вопрос об отмене отказа в возбуждении уголовного дела, вынесенного сотрудниками полиции ранее.

Анастасия Донскова

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