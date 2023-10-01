Футбольный «Новосибирск» обыграл ближайшего преследователя в дивизионе «Серебро»

Лидер дивизиона «Серебро» футбольной Второй лиги «Новосибирск» одержал победу над ближайшим преследователем. В матче 1 октября сибиряки на своем поле обыграли курский «Авангард».

Единственный мяч на 87-й минуте провел Глеб Бахарев. Он нанес удар с разворота в дальний угол из пределов штрафной площади.

После 12-го тура «Новосибирск» остался на первом месте в турнирной таблице. У него 26 очков. Отрыв от вышедшей на второе место московской «Родины-2» составляет четыре очка.

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Валерий Лавский