Больше 90% российских компаний испытывают кадровый голод, к такому выводу пришли аналитики «Работа.ру». Сильнее всего отечественный бизнес нуждается в продавцах, операторах, водителях, слесарях и сварщиках. В то же время не хватает и работников интеллектуального труда — инженеров, HR- и IT-специалистов, а также маркетологов. Вместе с тем большинство предпринимателей уверены, что проблему можно решить с помощью повышения зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с главами компаний из сфер, где обнаружился кадровый дефицит.

Председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «Ощущается нехватка и рабочих, и управленцев в сфере материального производства, создания новых активов. Очень много по-прежнему остается менеджеров и офисных сотрудников, которые заинтересованы в работе без командировок. Вопрос может быть решен с помощью экспорта рабочей силы из таких стран, как Северная Корея, Вьетнам, Китай». Гендиректор платформы по работе с талантами Changellenge Андрей Алясов: «HR-сфера очень связана с циклами найма и потребности в людях. Собственно, сейчас огромная потребность в кадрах. С одной стороны, нужно их нанимать, и для этого необходимы рекрутеры, которые будут привлекать сотрудников, увеличивать объем и качество потока соискателей в компанию. С другой, нужно оценивать и удерживать людей. Здесь требуется большое количество специалистов по внутренним коммуникациям, по компенсациям льгот и другим направлениям работы HR с тем, чтобы качественные кадры в компании оставались. Так будет продолжаться минимум еще года полтора-два, за которые в принципе направление HR в России очень сильно вырастет и будет одним из самых перспективных». Соосновательница PR-агентства Vinci Agency Мария Лапук: «Наблюдается сильный кадровый голод, особенно в тех отраслях, которые касаются креативных индустрий и высокотехнологичных отраслей. Эти специалисты в целом в мире востребованы, а у нас они были довольно хорошего качества. История с релокацией коснулась их в первую очередь. Все креативные директора, арт-директора, те, кто занимался перфомансом, маркетингом, особенно на иностранных рынках, сейчас в дефиците. Он довольно большой, на уровне 50-60%, и не так, чтобы быстро можно было обучить новые кадры. Речь все-таки идет о senior-специалистах и руководителях направлений».

Согласно опросу, предприниматели также возлагают надежды на работу с брендом компании, улучшение условий труда и обучение сотрудников. Это, по их мнению, должно решить проблему с дефицитом кадров. Кроме того, около 20% нанимателей готовы предложить кандидатам гибридный формат работы.

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