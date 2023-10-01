В Северском районе восстановят сгоревший дом участника спецоперации
Власти Северского района восстановят дом участника СВО, сгоревший в результате пожара. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Пожар в жилом доме в станице Северской произошел 29 сентября. В результате происшествия от строения остались стены и фундамент. К работам по замене кровли, коммуникаций и к отделке приступят с начала новой недели.
«Первое время семья будет жить в гостинице, далее на период ремонта им подыщут дом или квартиру в поселке. С оплатой аренды семье также поможет муниципалитет»,— говорится в сообщении.
Продолжительность восстановительного ремонта составит три месяца.
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