В Северском районе восстановят сгоревший дом участника спецоперации

Власти Северского района восстановят дом участника СВО, сгоревший в результате пожара. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Пожар в жилом доме в станице Северской произошел 29 сентября. В результате происшествия от строения остались стены и фундамент. К работам по замене кровли, коммуникаций и к отделке приступят с начала новой недели.

«Первое время семья будет жить в гостинице, далее на период ремонта им подыщут дом или квартиру в поселке. С оплатой аренды семье также поможет муниципалитет»,— говорится в сообщении.

Продолжительность восстановительного ремонта составит три месяца.

Анастасия Донскова

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