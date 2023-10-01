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Коммерсантъ FM
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Блогеры становятся нежелательными гостями

Как рестораторы относятся к контентмейкерам

Рестораторы в Европе и США стали бороться с блогерами. Как пишет The New York Times, одним из таких заведений стал парижский Folderol, из-за популярности кафе в соцсетях возле него собирались длинные очереди. В итоге посетителям запретили фотографироваться и поставили перед входом охрану. В США в закусочной тоже наняли вышибал, чтобы они выпроваживали тик-токеров из заведения. Возникают ли такие конфликты с блогерами у российских рестораторов? Расскажет Владимир Расулов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Парижское кафе Folderol оказалось настолько популярным, что возле его входа стали образовываться длинные очереди. Причем посетители приходили не в само заведение, а чтобы повторить снимки других пользователей в соцсетях с мороженым, вином и эстетично зажженной сигаретой.

Столпотворения мешали клиентам, так что владельцам пришлось нанять вышибалу и повесить таблички «Никакого TikTok» и «Будьте здесь, чтобы повеселиться, а не фотографировать».

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Аналогичная ситуация произошла и в американской закусочной Katz's Deli, где снимали фильм «Когда Гарри встретил Салли», — там из-за длинных очередей также обратились к услугам охраны.

В России вышибал из-за блогеров рестораторы пока не нанимают, наоборот, стараются договариваться о съемках с теми, у кого больше подписчиков. Как правило, по бартеру, за скидку или бесплатный ужин.

Но порой такое сотрудничество может обернуться неприятностями, заметил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов:

«Не единожды были такие случаи, когда заведения отказывают блогеру в посещении по бартеру, и он приходит и намеренно снимает что-то очень плохое про ресторан, бьющее по его репутации.

Такие тенденции тоже есть, а серьезной защиты от этого, конечно, нет».

Впрочем, контентмейкеры тоже сталкиваются с недопониманием. Как рассказал “Ъ FM” фуд-блогер Макс Брандт, в одном самарском кафе при попытке сделать обзор на заведение ему заявили, что за съемку нужно заплатить:

«Был инцидент, связанный с одним из кафе. Ситуация очень глупая получилась: мы туда пришли, сели за столик, начали снимать обзор. Тут подходит хостес и говорит, что у них съемка на камеру стоит 50 тыс. руб., так как владельцы заведения сами оплачивали реставрацию здания, которое является объектом культурного наследия.

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Как на практике работают нормы для проплаченного контента

Собственно, на этом наш визит закончился, но потом с нами связались и сказали, что мы не так все поняли. Видеосъемка в помещении бесплатная, кроме тех случаев, когда она ведется с коммерческими целями, например, для рекламы, и только во внерабочее время».

При этом отмечают опрошенные “Ъ FM” блогеры, столичные заведения с годами стали лояльнее к съемкам. Скорее всего, из-за поведения самих контентмейкеров — многие из них вежливо общаются с официантами, оставляют чаевые и не мешают другим посетителям.

Проблемы могут возникнуть у тех, кто решит оценить ресторан высшей ценовой категории, подчеркнула фаундер городского медиа «Щука», которое снимает обзоры на заведения, Эльвина Абибуллаева:

«Были и неприятные случаи, чаще — в заведениях люкс-сегмента. Тот же самый блогер должен как-то договариваться с администрацией ресторана, потому что другие гости не хотят сидеть по соседству с тиктокером или блогером, который устраивает шоу на телефон.

Нас не выгоняли, не выводили за руку. Просто, скорее, это снисходительный взгляд либо просто недружелюбное общение».

У ресторанов, получивших в свое время мишленовские звезды, действительно есть определенные требования к блогерам.

Так, управляющая White Rabbit Дарья Беляева в интервью “Ъ FM” подчеркнула, что профессиональные съемки в заведении нужно согласовывать. А вот каких-то строгих ограничений на съемку с мобильного устройства, по ее словам, нет, если, конечно, она не мешает другим клиентам:

«Любые съемки в нашем ресторане проводятся по предварительному согласованию. Понятно, что тиктокеры снимают на смартфон, и главное — чтобы это не мешало отдыху других гостей. У нас такое часто происходит: гости ставят подставку, крепят телефон, снимают и рассказывают, что они едят».

По закону, в России видеосъемка в общественном месте, а, значит, и в ресторане разрешена. Но есть нюансы, говорят юристы. Если в кадр попадут, к примеру, подробные рецепты коктейлей на барных стойках — это может расцениваться как разглашение коммерческой тайны.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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