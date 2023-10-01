Игрок «Динамо» Тюкавин может перейти в «Зенит» этой зимой

Футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Как сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на собственный источник, в Петербурге хотят осуществить трансфер воспитанника «Динамо» «любой ценой» уже этой зимой, во время перерыва в чемпионате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Специализированный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего футболиста в 7 млн евро.

Напомним, что накануне «Зенит» потерпел поражение от ФК «Оренбург» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:3.

В настоящий момент петербургская команда с 17 набранными очками занимает 4-ю строчку в турнирной таблице.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте