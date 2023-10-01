ФК «Амкар Пермь» одержал первую победу на своем поле

Футболисты ФК «Амкар Пермь» победили ивановский ФК «Текстильщик» в матче чемпионата российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» среди команд «Серебряной группы». Поединок прошел на пермском стадионе «Звезда». Единственный гол, решивший судьбу встречи, забил Василий Пьянченко на 47-ой минуте игры.

Это первая победа подопечных Ивана Черенчикова на родном стадионе. «Текстильщик» же потерпел второе поражение в турнире, после неудачи в первом туре. Теперь «Амкар Пермь» опережает ивановский футбольный клуб в турнирной таблице. До игры «Текстильщик» был выше пермской команды. Следующую игру ФК «Амкар Пермь» проведет 7 октября в Таганроге против «Форте».