В Ярославле вручили премию имени Сергея Пускепалиса

В Ярославле в Волковском театре 30 сентября состоялась первая церемония вручения премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Васильев, Яна Поплавская

Фото: Артем Молчанов / «Вконтакте» Анатолий Васильев, Яна Поплавская

Фото: Артем Молчанов / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что премия была учреждена в апреле 2023 года во время поездки актеров Волковского театра в родной город Сергея Пускепалиса Железноводск. Главная цель премии — поощрение и активная поддержка представителей культуры и общественных деятелей.

Лауреатами премии стали актер и режиссер Сергей Моховиков, певица Юта, педагог из Макеевки Надежда Хитрякова и актриса Яна Поплавская. Им вручили статуэтки в виде журавля, символа премии.

«Для меня неожиданно все. Необычно, что премия имени нашего товарища, молодого, полного сил. В моей голове это не складывается. Но это будет память, она очень важна, это будет продвижение поступков, которые совершал Сережа. Я много совершал поступков, иногда даже подвигов, но все это было в кино, а в жизни мы не думали, что это поступки. Мы просто так жили. Сегодня меня впервые наградили за жизнь»,— сказал господин Моховиков. Также он рассказал, что премия, в том числе, материальная и лауреаты уже направили полученные средства бойцам на Донбасс.

«Важно беречь друг друга и успевать делать простые поступки. Потому что я в воскресенье выступала перед ребятами там, а сегодня некоторых из них уже нет в живых. Сергей часто говорил, что он любит, чтобы у людей был праздник. Премия, которая выражается в деньгах, будет направлена на нужды фронта»,— сказала Анна Осипова (прим.: «Юта») и исполнила песню Анны Герман «Надежда».

«Для меня равнодушие — это самое ужасное качество в человеке. Сергей Пускепалис был неравнодушным ко всему происходящему»,— сказала педагог Надежда Хитрякова.

«Кто бы мог мне когда-либо сказать, что, познакомившись с Сергеем и его супругой Еленой, я буду получать премию его имени. Я в жизни получала много разных премий и за работу, и за благотворительность. Но так сердце не билось, как у меня всю дорогу из Москвы до Ярославля. Светлая память Сергею Пускепалису будет действительно светлой и светлым будет путь, который пройдут тысячи людей с его памятью. И они совершат такие же поступки, как совершил он»,— сказала Яна Поплавская.

Премию вручали актеры Станислав Дужников, Дмитрий Харатьян, Анатолий Васильев, Полина Агуреева и другие.

Алла Чижова