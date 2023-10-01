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«Яндекс Погода»: с воскресенье в Черноземье начинаются дожди, до +25°

В воскресенье погода на территории Черноземья в зависимости от региона будет малооблачной, ясной и дождливой, а среднесуточная температура будет варьироваться от +21° до +25°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Благоприятная погода будет в Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке и Тамбове – в этих регионах ожидается малооблачная и ясная погода, а отметка термометра поднимется до +24° до +25°. В Орловской области могут пройти ливни. Температура воздуха здесь составит +21°.

Владимир Зоркий

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