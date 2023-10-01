В Челябинске концерт в честь присоединения ЛНР и ДНР посетили 2 тыс. человек

Праздничный концерт, приуроченный к годовщине присоединения Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ в Челябинске посетили более 2 тыс. человек. Об этом сообщают в администрации города.

Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!» прошел 30 сентября в парке имени Гагарина. В рамках него на сцене выступили творческие и хореографические коллективы города. Нарушений общественного порядка в ходе мероприятия допущено не было, отмечают в областном ГУ МВД.

«Программу открыл вокальный ансамбль регионального ГУ МВД совместно с хореографическим коллективом "Елизавета" и эстрадным хором "Тутти". Несколько часов праздничный настрой гостей поддерживали яркие выступления и патриотические песни»,— дополняют в мэрии.

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